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Экономика
Программа «Первый дом» - почти пять тысяч граждан обрели собственное жилье
11.08.2020

Десятки заявок ожидают одобрения и подтверждения. Программа приобретения жилья «Первый Дом» стала существенным подспорьем для многих граждан республики Молдова – с ее помощью уже приобретено 4 701 квартир и домов.

Из них – в 3 258 случаях жилье было приобретено семьями, в 144 случаях – молодыми людьми, не состоящими в брачных отношениях.

Средний возраст бенефициаров составляет 31,2 года.

Государство поддерживает компенсациями из бюджета 633 человека в рамках программы «Первый дом 2», 1796 человек – в рамках программы «Первый дом 3», 376 человек – в рамках программы «Первый дом 4». Общая сумма компенсаций превышает сумму в 19 млн леев.

Средняя площадь покупаемого жилья в рамках программы составляет 60,06 км. м. по средней стоимости в 596 040 леев. Основная часть покупаемого жилья, почти 4 400 квартир находятся в городской местности, 302 – в сельской или загородной.

Из 4 325 единиц приобретенного жилья всего 376 являются частными домами на земле, остальные предпочли купить квартиры.

Напомним, что бенефициаром государственной программы «Первый дом» может быть гражданин Республики Молдова в возрасте от 18 до 50 лет, официально работающий в государственном учреждении или частной компании в стране и имеющий доход из официальных источников.

Доля первоначального собственного участия составляет 5% от покупной цены жилья.

Автор: Михаил Генчу


 
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