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Политика
Молдавская атака на ЕС.
11.08.2020

    Генеральная прокуратура запросилаи санкцию на арест имущества «Victoriabank» по делу о причастности к краже миллиарда долларов из банковской системы. В настоящее время более чем на 77% активами банка владеют иностранные инвесторы - Европейский банк реконструкции и развития и Banca Transilvania, купивший в середине января 2018 г. 39,2% акций Victoriabank.

    «Victoriabank» удивлен включением в это дело событий произошедших в банковской системе Республики Молдова шесть лет назад. Банк также не понимает, как информация о ситуации циркулирует в публичном пространстве без уведомления банка. Международные акционеры считают, что эти действия представляют угрозу финансовой и банковской стабильности и препятствуют развитию страны. «BT» и «ЕБРР» будут использовать все законные средства для защиты Victoriabank.

    Есть мнение, что данные действия направлены для оказания давления на Румынию и международных партнеров в контексте предстоящих выборов. Как известно, на Западе Игорь Додон не пользуется поддержкой. Вот и команда президента решила заручиться поддержкой Запада при помощи давления. Но мы так думаем, что эффект будет обратным.

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