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Экономика
Активы Victoriabank арестованы прокуратурой
11.08.2020

Активы Victoriabank арестованы. По данным портала cenzura.md, суд санкционировал арест активов банка «с целью возмещения ущерба, причиненного преступлением».

А на прошлой неделе, если кто помнит, в прессе появилась информация о намерении Антикоррупционной прокуратуры наложить арест на головной офис и лицевые счета одного из банков в Молдове. Видимо, речь шла именно о Victoriabank.

Итак, суд арестовал автомобили, недвижимость, государственные ценные бумаги номинальной стоимостью около 2,3 миллиарда леев. В решении суда фигурируют несколько активов, принадлежащих коммерческому банку, купленному Banca Transilvania.

Как пишет в своём телеграмм канале журналист Дмитрий Чорич, «после освобождения Вячеслава Платона из тюрьмы у одного из крупнейших банков Республики Молдова, приобретенного иностранными инвесторами, возникли проблемы».

Стоит отметить что перед освобождением Вячеслава Платона из тюрьмы в прессу попало несколько видеороликов слушаний в прокуратуре с его участием, в том числе с главой генпрокуратуры Александром Стояногло. Не исключено, что все происходит именно так, как в сценарии, нарисованном Вячеславом Платоном.
Кстати, ранее Платон заявлял, что Андриан Канду является архитектором кражи миллиарда.

В то же время Victoriabank выпустил пресс-релиз, где сказано, что банк «открыто сотрудничает с государственными органами касательно событий шестилетней давности».

– Банк удивлен вовлечением в события, произошедшие в банковской системе РМ, по истечении настолько длительного периода. Также банк удивлен, что информация о ситуации циркулирует в публичном пространстве без официального уведомления. По нашему мнению, в настоящее время Victoriabank, после своей трансформации начатой в 2018 году, не имеет ничего общего с данным расследованием властей. Victoriabank полностью сотрудничает с государственными органами власти и ожидает следующие этапы данного процесса, - говорится в сообщении.

Там же указано, что «международные акционеры банка Banca Transilvania и Европейский Банк Реконструкции и Развития, а также местные акционеры, включая учредителей банка, для которых основная цель полное содействие в модернизации банковского сектора Молдовы и экономики страны, обеспокоены данной ситуацией, и считают, что последние действия представляют угрозу для стабильности всего финансово-банковского сектора и препятствуют развитию страны».

– Banca Transilvania и Европейский Банк Реконструкции и Развития воспользуются всеми легальными средствами для защиты Victoriabank, - добавили авторы пресс-релиза.

– Мы открыты к сотрудничеству с властями и предоставляем все запрашиваемые детали, потому что, во-первых, в наших интересах чтобы данные вопросы были решены окончательно. Victoriabank продолжает свое движение вперед, по пути начатом еще 30 лет назад. Движение вперед, которое в 2018 году, благодаря новому международному акционеру, получило новый импульс.

Все 1200 сотрудников банка продолжают свою обычную работу по обслуживанию клиентов. Victoriabank работает в нормальном режиме и делает свою функцию для финансирования экономики Республики Молдова и для преодоления ситуации вызванной Covid–19. Мы уверены, что на следующих этапах расследования все обвинения против Victoriabank будут сняты. В то же время наш банк, продолжит играть важную роль финансиста для людей и экономики», – отметил президент Victoriabank Богдан Плешувеску.

Подготовил Михаил Генчу


 
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