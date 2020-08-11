Кошмар молдавской столицы – гостиница «Националь»

Заброшенное здание, ставшее приютом для бездомных детей, собираются снести.

Давно заброшенное, некогда красивое, здание гостиницы «Националь» (а в советское время – «Интурист») собираются сносить. Освободили его уже как не один десяток лет назад, хотя строение не было в аварийном состоянии. Просто у «Молдова-тур» оно было выкуплено крупной бельгийской фирмой. Сначала хотели реставрировать, чтобы открыть там 5-звездочный отель, затем подумали, что лучше снести, а потом наступил кризис 2009-го, и все благородно-коммерческие планы были заморожены.

Сегодня вновь подняли тему «кишиневского позора»: как так, в центре города - жуткое зрелище, можно фильмы об апокалипсисе снимать. «Националь» облюбовали беспризорники, нападавшие на прохожих и нюхавшие клей. Недавно опять заговорили о сносе здания. Наверное, время хоть что-то сделать пришло. Но вот что владелец будет возводить на месте гостиницы «Националь»?! Точно пока неизвестно, а версий – много.

Красивый фонтан стал мусорной свалкой, Фото: Наталья СИНЯВСКАЯ

Вот чего уж точно не хотели бы кишиневцы видеть, так это очередной жилой комплекс или торгово-развлекательный центр.

- Эта площадь всегда была украшением города. И было бы здорово создать там что-то в этом же духе. Может быть, обзорную площадку. Туристический центр. Можно было бы и гостиницу в национальном духе, при которой был бы экспозиционный центр, например, - поделилась своим мнением с «Комсомолкой» Ирина Могилева, финансовый эксперт.

Идея с отелем ближе всего к тем самым первоначальным планам хозяина здания.

- Это центр города, поэтому там должен быть объект, который бы украсил нашу столицу. Ресторанов и гостиниц у нас хватает, - считает бизнесмен Владимир Колесниченко. - Нельзя строить на этом месте и жилой дом. А вот что-то для молодежи и детей, культурно-образовательный центр стоило бы построить.

Кишиневцы и против того, чтобы вместо гостиницы появился офисный центр. Хотя… может примэрию туда переселить, ведь задумал же мэр города Ион Чебан в нынешнем здании примэрии открыть научный центр для детей.

- Хочется что-то общественно-полезное видеть, чтобы для всех кишиневцев было. А если просто будет задние под офисы или жилой дом на наживу одному богатому бизнесмену, то будет обидно. Город должен быть для всех – красивый, ухоженный. Мы стали забывать, что Кишинев – это цветок из камня, - уверена дизайнер Светлана Тимошка.

Но главное - новое здание должно вписываться в городской ансамбль, это не должен быть очередной уродец, каких уже много в городе. «Интурист» был построен с расчетом на то, чтобы с новой улицы, которая сейчас называется Чуфля, открывался великолепный вид на гостиницу с фонтанами. Сегодня так комплексно подходить к застройке города разучились.

- По большому счету, мне все равно, что там будет. Единственное, чего хочется, чтобы это вписывалось в архитектурный ансамбль города. А то в Кишиневе уже очень много новых зданий, которые не вписываются в пропорции тех улиц, где они стоят. Много новых страшных зданий в Кишиневе, - рассказал проектировщик Антон Когэлничан.

Сложно не согласиться с кишиневцами. Любой, наверное, хочет, чтобы на месте легендарной гостиницы выросло здание, которое было бы:

1. Красивым.

2. Вписывалось в городской архитектурный ансамбль.

3. Чтобы это было общественное здание – гостиница, культурный центр, а может, отель, в котором были бы и интересные выставочные залы, и культурный центр, и уютные кафе и рестораны.

Как было когда-то...

А когда-то "Интурист" был визитной карточкой Кишинева. Фото: из набора открыток «Кишинев», 1989 г.

Немного истории

«Интурист» в Кишиневе, гостиница и ресторан, - все это было в советские времена, как маленький островок красивой жизни, этакое отражение заграницы, о которой большинство советских граждан, строящих светлое коммунистическое будущее, и мечтать не могли. Бар с коктейлями, как в кино, иностранная речь людей, одетых в джинсу и в фирменные футболки, отражающие робкие взгляды советских людей и виды Кишинева своими модными солнечными очками. Это была другая жизнь, недосягаемая для простого инженера или работяги. Единственное, где можно было побывать рядовому советскому человеку, - это рестораны «Интуриста», где издалека наши глазели на этого интуриста.

С 1970-х и до 1990-х в Кишиневе были две престижные гостиницы с ресторанами – «Интурист» и «Кодру». Позже в эту компанию вошел и «Мотель», но он располагался за городом. Именно в этих отелях останавливались зарубежные и советские знаменитости, приезжавшие в молдавскую столицу.

В «Интуристе» Алла Пугачева несколько раз останавливалась, часто приезжали и известные артисты из соцстран, и наши «звезды» - Юрий Антонов, «Песняры» и др. Местные партийные боссы и теневые воротилы любили погулять в ресторане «Интуриста».

В «Интуристе» на 1-м этаже отдельно стоящего здания, соединенного с гостиницей коридором, располагался национальный зал ресторана на 160 мест. 2-й этаж – европейский зал на 200 мест. К европейскому залу примыкал банкетный зал на 100 мест.

На 14-м этаже гостиницы располагался единственный на весь Кишинев валютный бар, где принимали 14 видов валюты.

В гостинице были бары на 3-м этаже, на 17-м – Седьмое небо, знаменитый «Лидо» на 1-м этаже.

Первым директором «Интуриста» был Валентин Бублей. Затем – Михаил Павлович Бабаков, далее – Николай Дмитриевич Хынку - до начала 1990-х.

Затем директора очень быстро сменяли друг друга. А «Интурист» переименовали в «Националь».

Наталья СИНЯВСКАЯ