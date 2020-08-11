Представители правящей коалиции обсудили важнейшие проблемы Молдовы

Депутаты от социалистов и демократов провели заседание правящей коалиции. В заседании приняли участие премьер-министр Ион Кику и президент Игорь Додон. Участники встречи обсудили ситуацию в сельском хозяйстве и действия правительства по поддержке сельхозпроизводителей.

Кику сообщил, что исполнительная власть работает над окончательной оценкой ущерба в агросекторе и по ее результатам выйдет с предложением о дополнительной поддержке. Глава кабмина намерен обратиться во Всемирный банк за экстренной ссудой для поддержки фермеров.

Депутаты отметили, что предложения парламентских фракций по этому поводу должны быть проанализированы и приняты во внимание правительством.

Также был поднят вопрос о пандемии COVID-19, в том числе и о возобновлении работы школ и детских садов. Депутаты настаивают на обеспечении четких мер безопасности в учебных заведениях, сообщает сайт телеканала Accent TV.

Подготовил Михаил Генчу