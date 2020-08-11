11 Августа 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Представители правящей коалиции обсудили важнейшие проблемы Молдовы
11.08.2020

Депутаты от социалистов и демократов провели заседание правящей коалиции. В заседании приняли участие премьер-министр Ион Кику и президент Игорь Додон. Участники встречи обсудили ситуацию в сельском хозяйстве и действия правительства по поддержке сельхозпроизводителей.

Кику сообщил, что исполнительная власть работает над окончательной оценкой ущерба в агросекторе и по ее результатам выйдет с предложением о дополнительной поддержке. Глава кабмина намерен обратиться во Всемирный банк за экстренной ссудой для поддержки фермеров.

Депутаты отметили, что предложения парламентских фракций по этому поводу должны быть проанализированы и приняты во внимание правительством.

Также был поднят вопрос о пандемии COVID-19, в том числе и о возобновлении работы школ и детских садов. Депутаты настаивают на обеспечении четких мер безопасности в учебных заведениях, сообщает сайт телеканала Accent TV.

Подготовил Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
83
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.