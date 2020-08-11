В Кишиневе установлена охранная зона для Унгенского газопровода

Ось газовой трубы должна быть в безопасности.

В связи с этим, власти Кишинева приняли решение обеспечить безопасную зону по обе стороны газопроводной трубы, с целью обеспечения условий эксплуатации и исключения возможности повреждения.

Это земельные участки, ограниченные условными линиями, расположенными на определенном расстоянии от оси газовой трубы с двух сторон.

В зонах безопасности, включая охранные зоны газопровода, любой вид деятельности, который может повлиять на нормальную работу газопровода или нанести ущерб.

В зонах безопасности, в том числе в зонах охраны газопровода, в отсутствие системного оператора запрещается:

- посадка деревьев, кустарников всех видов, расположение садов, виноградников и садов;

- строительство подъездных путей и переходов над трассами газопроводов, устройство стоянок для автомобильного транспорта, тракторов и механизмов;

- снос и реконструкция мостов, коллекторов, автомобильных и железных дорог общего пользования, в случае расположения на этих газораспределительных сетях;

- развитие благоустройства и земляных работ, строительство ирригационных и дренажных систем;

- выполнение строительно-монтажных и землеустроительных работ;

- выполнение взрывных работ на бетонном объекте при отсутствии производства взрывных работ или работ со взрывчатыми материалами, выданных компетентными органами;

- проведение геологических работ подъемных, геологоразведочных, разведочных, геодезических и других изыскательских работ, требующих бурения скважин, контрольных скважин, с преобладанием проб грунта;

- хранение кормов, удобрений, материалов, животноводство, обеспечение рыболовных угодий, рыбалка, охота и сбор водных растений, организация поилок, разрушение и поставка льда;

Любые строительно-монтажные и земляные работы могут выполняться только в рамках проекта на выполнение работ и письменного согласия всех предприятий, эксплуатирующих коммуникации в этой области.

Зона безопасности газопровода представляет собой территорию, прилегающую к сетям природного газа, установленную по трассе сети природного газа, границы участка на минимальных расстояниях от оси газопровода, установленных строительными нормами, в пределы, в которых налагаются запреты на режим деятельности и строительства, с целью обеспечения безопасности, защиты и жизненных интересов людей, общества и коммунальных служб в случае ущерба и его последствий. Зона защиты сетей природного газа является частью зоны безопасности.

Лица, нарушившие Положение о защите сетей природного газа, будут привлечены к административной или уголовной ответственности в соответствии с законом.

Автор: Михаил Генчу