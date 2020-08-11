У молдавских правых пропаганда головного мозга начинает давать осложнения

Что-то у молдавских правых оппозиционеров пропаганда головного мозга начинает давать нехорошие осложнения.

Свежее обвинение, брошенное через кишиневскую редакцию радиостанции "Свободна Европа", в адрес власти, что та-де специально не хочет запускать полноценно газопровод Яссы-Унгены-Кишинев, связывающего газотранспортные системы Румынии и Молдовы, потому что спит и видит комфортную себе монополию "Газпрома".

Вброшены обвинения были не абы кем, а вице-спикером Александром Слусарем и экс-премьером Ионом Стурза. Ключевая мысль и там и сям - Кишинев по злому умыслу не хочет ослаблять позиции "Газпрома".

Что ж, позволим себе вновь побыть лучшей и доброй стороной Игоря Додона, и отметим, что в этих рассуждениях есть одна важная техническая подробность. И про нее пишет бухарестская редакция радиостанции "Свободная Европа", то есть практически люди в соседнем кабинете:

"Газопровод Яссы-Унгены-Кишинев - это первая попытка построить общую инфраструктуру между Румынией и Республикой Молдова. Возможно, что символическая мощность этого трубопровода более важна, чем реальная, потому что диаметр трубопровода не будет достаточно большим, чтобы пропустить достаточное количество топлива, но также и потому, что на румынской территории необходимы более качественные [трубопроводные] соединения. Кроме того, доступ к месторождениям природного газа [на территории Румынии] пока невозможен. Смысл этого трубопровода скорее в том, чтобы быть подстраховкой на случай, если Россия перекроет вентиль, а не в качестве постоянного решения для непрерывной прокачки газа в Республику Молдова".

Подписываемся под каждым словом. Газопровод - важное начинание и Москва зря смотрит на него с показным безразличием (но иного подхода от текущего менеджмента "Газпрома" и ждать нельзя), но напомним и с чего проект начинался. С того, что Румыния планировала с помощью австрийцев и американцев пробурить свой черноморский шельф, где действительно есть богатые запасы газа. Однако ж шельф до сих пор не пробурили, чтобы добывать газ в промышленных масштабах, чтобы наполнить румынские газопроводы и экспортировать топливо через интерконнектор Яссы-Унгены в Молдову. Бухарест ведет затяжную войну с топливными компаниями за распределение прибылей и пока конца этой войне не видно. Пока идет война - добычи не будет.

Но, важное уточнение, про которое в свою очередь забывает Игорь Додон (или кто там ему советует по газовым вопросам) и Москва. "Шельфовая война" в Румынии закончится рано или поздно - к какому-то решению бурильщики и Бухарест придут, добычу запустят и газопроводы заполнят. И вот тогда действительно наступит энергетическая развилка, которая потащит за собой и развилку политическую, причем довольно неожиданную.

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