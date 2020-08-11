Тех, кто сбрасывает отходы реку, будут бить леем

Потребителей воды предупредили о последствиях.

Сделало это предприятие "Apă-Canal Chișinău". А касается предупреждение того, чтобы потребители, особенно различного рода фирмы, не сбрасывали сточную использованную воду с повышенной концентрацией загрязняющих веществ в систему общественной канализации.

Помимо штрафов можно лишиться и доступа к питьевой воде или к эвакуации сточных вод, передает агентство IPN.

Во избежание приостановки договоров все потребители, занимающиеся предпринимательской деятельностью, должны пересмотреть свой технологический процесс и не сбрасывать вещества, превышающие предельно допустимую концентрацию вредных веществ. Ведь существует Закон о коммунальном водоснабжении и канализации, где говорится: «потребители, допустившие сброс в коммунальную канализационную сеть материалов, которые привели к частичному или полному выводу из эксплуатации местную канализационную систему, в том числе очистные сооружения, взыскать ущерб в порядке, установленном действующим законодательством».

Экономические агенты должны возводить установки предварительной очистки, чтобы снизить коэффициент загрязнения со своей стороны. Иначе, по тому же закону, такие фирмы будут бить рублем. То есть, леем.

Подготовил Михаил Генчу