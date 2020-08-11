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Политика
Демократы умело развернули политическую ситуацию в свою пользу
11.08.2020

Как нам подсказывают, демократы умело развернули политическую ситуацию в свою пользу. 

С одной стороны начали усилено кокетничать с платформой ДА и Партией Действие и солидарность. С другой стороны по прежнему клянутся в верности коалиционному соглашению с социалистами. Павел Филип грамотно играет на том, что на сегодня, ни одна политическая сила не сможет создать здоровое большинство без участия демократов. 

В результате этих маневров, демократы получили контроль над комиссиями по сельскому хозяйству и образованию. И в случае удачи, соберут основные лавры тоже достанутся им, а в случае неудачи все можно свалить на правительство. 

Насколько успешна данная тактика, покажут президентские выборы. А если верить собеседникам, близким к руководству ДПМ, в случае если кандидат демократов сможет набрать более 7% на президентских, то партия выступит за досрочные парламентские выборы.

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