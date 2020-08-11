Как музыкант Илья Бершадский поразил Евгения Догу

Евгений Дмитриевич записал песню в московском Доме радио, ему не понравилось и он предложил Илье Бершадскому сделать все заново, со своим видением, то есть сделать новую аранжировку.

Эту историю Илья Бершадский написал для читателей в сети Facebook:

Сказ о том,как я Евгения Догу поразил до невозможностей!

Начну немного издалека.

В 80-е годы группу "ЕКОУ" возглавил Петре Теодорович, а все музыкальные дела, как оно и ожидалось, накинул на меня. Дело привычное, да я и особенно не сопротивлялся.

В те годы наша группа аккомпанировала чуть ли не всем подряд, почти что придворный оркестр, с лёгкой руки Теодоровича.

Как-то звонит мне Настя Лазарюк и говорит: "Илья, сейчас в Москве проходят дни Молдовы в Москве. Мне позвонили из министерства Культуры, чтобы я тоже участвовала. В Москве сейчас Надя Чепрага с группой "Плай", они тебе саккомпанируют. После долгих споров мне разрешили взять с собой двух музыкантов. Полетишь ты и Юра Дубяга (гитарист)".

Прилетели, поселились в гостинице "Россия".

Буквально за два часа до концерта я прорепетировал с группой "Плай", с классными музыкантами работалось легко и непринуждённо!

Теперь переходим к самому интересному!

В один из вечеров в дверь моего номера постучали.

Открываю, стоит Надя.

"Илья, добрый вечер.Такое дело. С тобой хочет поговорить Евгений Дмитриевич Дога, если ты не против."

Мы поднялись в номер Нади, Дога уже был там.

Немного поговорили, мол, как дела. Молдавский коньяк из любого делает прекрасного собеседника.

Перешли к главной теме встречи.

Суть заключалась в следующем: Евгений Дмитриевич записал песню в Московском доме радио и ему не понравилось. Он предложил мне сделать всё заново, со своим видением, то есть сделать новую аранжировку. Маэстро был наслышан о моих "внезапных аранжировках". Что это такое и с чем их едят?

Да прямо в студии всё и рождалось.

"Давай так, нет давай вот так, о, отлично, пошли дальше".

Когда запись? Завтра!!!

Нас этим не испугаешь..

Так и произошло. За два часа песня была готова. Что хорошо, Евгений Дмитриевич, что называется, не мешал "творческому процессу", кажется, его вообще не было в студии, только музыканты и Надя.

Всё, закончили, победа!

Надя позвала маэстро.

Он зашёл с довольной улыбкой.

Включили запись.

Дога прослушал от начала до конца, потом попросил включить снова.

Я смотрел на него, он уже не улыбался, а вроде, как мне показалось, производил какие-то подсчёты, судя по двигающимся губам и глазам, смотрящим куда-то вверх.

Пауза, тишина в студии, очень длинная тишина...

"Всё очень хорошо, - сказал Дога, - Если можно,расскажите мне структуру песни, а то у меня не совсем стыкуется".

Я начал перечислять: Вступление, потом Первый куплет....

"Куплет??? После вступления идёт куплет, я правильно понял?".

"Да" - Я смотрел на Догу немигающим взглядом, а он таким же на меня.

Ещё раз прослушали песню.

"Илья, то, что Вы называете куплетом, у меня это припев."

Я хотел только одного - исчезнуть из студии, исчезнуть из Москвы и оказаться у себя дома, в Кишинёве, и чтоб все забыли про этот кошмар.

Перепутать куплет с припевом!

История мировой музыки знает подобные моменты, то есть, прецеденты?)))

"Евгений Дмитриевич, - мой голос шёл как будто из погреба, у нас ещё есть час студийного времени, мы всё успеем перезаписать."

Маэстро задумался немного, посмотрел на меня и...

"А Вы знаете, ничего менять не будем, так мне даже больше нравится".

"А как же..." - это голос из того же погреба.

"Путаница с куплетами и припевами? - улыбнулся Дога, - пусть это останется нашей маленькой тайной..."

Вот такая вот история,братцы.

Павел МУНТЯН