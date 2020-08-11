Чебан: до 64 тысяч леев в месяц получает директор Autosalubritate Евгений Аксентьев

Завершена проверка управления имуществом кишиневского муниципального предприятия Autosalubritate. Проверка проводилась с 07 по 10 августа 2020 года, сообщил примар Кишинева Ион Чебан, представивший отчет о проверке.

– Выводы совсем не радуют. Рабочая группа обнаружила халатность и непрофессионализм в деятельности на предприятии. Вы знаете, какая зарплата у господина Аксентьева? В прошлом году он получил 700 тысяч леев. Это означает, что зарплата в месяц составляла 62-64 тысячи леев. Все это делалось не в соответствии с законом. Он сам себе назначил несколько премий, в то время как средняя зарплата на предприятии составляет немногим более 12 тысяч леев, - написал Чебан в соцсетях.

По его словам, комиссия нашли множество нарушений по отношению к сотрудникам предприятия.

– Несмотря на то, что у компании есть специально оборудованное и должным образом оснащенное место для мытья автомобилей, с 2019 года эта услуга предоставляется третьими лицами за дополнительную плату. Также в большинстве случаев не прилагаются ни перечень неисправностей, ни акты об установке запчастей. Что касается пожара в Цынцэрень, то мы понесли и продолжаем нести большие убытки, так как работы на полигоне ведутся до сих пор.

Безответственность чиновника привела к дополнительным расходам из муниципального бюджета и вызвала недовольство жителей близлежащих населенных пунктов из-за густого дыма от пожара. Более того, я слышал, что те, кто работает в Цынцэрень на строительстве дамбы, работали также и дома у гоcподина Аксентьева, - заметил Чебан.

Он заявил, что сделает все, чтобы Аксентьев не был восстановлен в должности судом.

– Господин Аксентьев поступил хитро - он со вчерашнего дня находится на больничном. Обычный трюк чиновников, не желающих добровольно уходить с должности. Все материалы были отправлены мной в Национальный антикоррупционный центр, а также в другие контролирующие органы, расследующие деятельность Евгения Аксентьева в качестве директора МП "Управление Autosalubritate", - заключил Чебан.

Подготовил Михаил Генчу