Все питьевые фонтанчики в Кишиневе вновь работают

При соблюдении всех мер противодействия Covid-19. Закрытые на период пандемии питьевые фонтанчики, благодаря которым жители столицы могут удовлетворить жажду в самых популярных парках столицы, вновь заработали с сегодняшнего дня.

Такие фонтанчики можно обнаружить в парках Валя Морилор, центральном парке имени Штефана чел Маре и парке у Кафедрального собора. Они были установлены там в 2017-м году, сообщает портал deschide.md.

Все затраты на их работу оплачиваются муниципальным предприятием Apa-Canal Chisinau. Теперь жители столицы снова могут утолять жажду в случае острой необходимости.

Автор: Михаил Генчу