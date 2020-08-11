11 Августа 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Все питьевые фонтанчики в Кишиневе вновь работают
11.08.2020

При соблюдении всех мер противодействия Covid-19. Закрытые на период пандемии питьевые фонтанчики, благодаря которым жители столицы могут удовлетворить жажду в самых популярных парках столицы, вновь заработали с сегодняшнего дня.

Такие фонтанчики можно обнаружить в парках Валя Морилор, центральном парке имени Штефана чел Маре и парке у Кафедрального собора. Они были установлены там в 2017-м году, сообщает портал deschide.md.

Все затраты на их работу оплачиваются муниципальным предприятием Apa-Canal Chisinau. Теперь жители столицы снова могут утолять жажду в случае острой необходимости.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
39
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.