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Результат дискуссий в квартете ПСРМ - ДПМ - PAS - DA
11.08.2020

Еще один результат дискуссий в квартете ПСРМ - ДПМ - PAS - DA. Принято решение о создании рабочей группы, которая займется решением вопросов, связанных с процессом обучения в условиях пандемии COVID-19.

Возглавит эту группу вице-спикер парламента от демократов, экс-глава Минобразования Моника Бабук.

"Дистанционное обучение, обеспечение условий для учеников и педагогов, а также решение вопросов, связанных с неприятными сюрпризами, которые могут появиться осенью-зимой, станут приоритетом для этой рабочей группы", - сказала депутат.

Также планируется поднять вопрос предоставления выплат учителям за все дополнительные часы работы.

@Telegram SM


 
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