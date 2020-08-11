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Еще один результат дискуссий в квартете ПСРМ - ДПМ - PAS - DA. Принято решение о создании рабочей группы, которая займется решением вопросов, связанных с процессом обучения в условиях пандемии COVID-19.
Возглавит эту группу вице-спикер парламента от демократов, экс-глава Минобразования Моника Бабук.
"Дистанционное обучение, обеспечение условий для учеников и педагогов, а также решение вопросов, связанных с неприятными сюрпризами, которые могут появиться осенью-зимой, станут приоритетом для этой рабочей группы", - сказала депутат.
Также планируется поднять вопрос предоставления выплат учителям за все дополнительные часы работы.
@Telegram SM
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