В Молдове зарегистрировано 382 новых случая COVID-19

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 11 августа, за последние 24 часа было обработано 2174 теста, в том числе 1612 – первичных, 562 – повторных. В результате подтвердилось 382 новых случая заражения COVID-19, в том числе девять – в Приднестровье. Общее число инфицированных достигло 28 223 человек.

Четыре случая были импортированы – два из Турции и по одному из Румынии и Италии. Остальные 378 случаев – результат местной передачи. Наибольшее число инфицированных по-прежнему в Кишиневе - 238 человек.

Из числа заболевших 21 – медицинские работники: восемь врачей и 13 медсестер.

В тяжелом состоянии находятся 426 пациента, в том числе 28 – на искусственной вентиляции легких. Состояние 1190 пациентов медики оценивают как средней тяжести.

Выздоровели и были выписаны из больниц еще 275 пациентов. Число выздоровевших от коронавируса увеличилось до 19 740 человек. Жертвами COVID-19 стали 857 пациентов.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.

Автор: Михаил Генчу