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Додон рассказал, какие вопросы обсудят на Высшем совете безопасности
12.08.2020

Президент Молдовы назвал две злободневные темы, подчеркнув: невзирая на трудности, с которыми сталкивается страна, все обязательства по отношению к населению и бизнесу будут выполнены.

Засуха и пандемия — главные вопросы, которые будут обсуждаться на заседании Высшего совета безопасности. Об этом заявил глава государства Игорь Додон в ходе визита в Унгенский район.

«Развитие регионов страны и повышение уровня жизни населения является главной заботой нынешнего правительства, а упомянутые вопросы находятся в поле зрения высшего руководства страны, при этом проблемы засухи и пандемии включены в повестку дня заседания Высшего совета безопасности, которое состоится в среду», — отметил Додон в беседе с председателем Унгенского района Геннадием Митрюком.

Президент подчеркнул, что невзирая на трудности, с которыми сталкивается страна, все обязательства по отношению к населению и экономическим агентам будут выполнены.

Митрюк, в свою очередь, проинформировал о ситуации в сельском хозяйстве района и отметил, что фермеры «в значительной степени полагаются на поддержку правительства в этом отношении».

Как уточнил Додон, во время визита также обсудили реализацию инфраструктурных проектов, ремонт дорог и необходимость трудоустройства людей, вернувшихся в Молдову из-за пандемии COVID-19.

Президент подчеркнул, что в ближайшее время намерен провести такие встречи со всеми председателями районов республики.


 
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