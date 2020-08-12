Депутат группы "Pro Moldova" неприлично богат

Олег Сырбу, депутат группы "Pro Moldova", подозревается в не неподкупности.

Депутат социалист Николае Паскару направил запрос в Национальное агентство по неподкупности, в котором говорит, что Сырбу скрыл собственность и доходы.

«Например, в декларации за 2011 год депутат от «Pro Moldova» не указал два земельных участка в 41 и 22 гектара соответственно. В период 2011-2013 Олег Сырбу скрыл квартиру в 48 кв.м., который находится в его собственности с 2006 года. У него также задекларировано несколько квартир и домов», - пишет Паскару в своей публикации в Facebook.

Депутат социалист также добавляет, что после изучения деклараций 2014 и 2015 годов, выявил, что Олег Сырбу провел незаконную транзакцию трех автомобилей, находившихся в его собственности - Mercedes 408, Mercedes 310 s i PAZ-672 (1987).

«Таким образом, эти три автомобиля, Mercedes 408, Mercedes 310 s i PAZ-672 (1987), проданы в 2014 году за 26 тысяч леев, хотя в декларации 2013 года общая стоимость этих автомобилей составляла 139 тысяч леев. В тоже время, через год после продажи автомобилей, депутат выкупает эти же автомобиле, проданные годом ранее, по той же цене, по которой они были проданы. Что это, если не действия, противоречащие принципу прозрачности обладания и декларирования имущества субъектом декларирования!?», - спрашивает Николае Паскару.

Также, депутат социалист отмечает, что в 2011-2019 годах семья Олега Сырбу получила доход в размере почти 16 миллионов 200 тысяч леев. Хотя официальных доход значительно меньше, на банковских счетах указаны суммы меньше, что вызывает подозрения, отмечает Паскару.

«Если допустить, что эти деньги не содержатся на счетах, тогда необходимо было их указать в активных финансах, сумму в национальной и/или иностранной валюте, которая превышает 15 средних зарплат в экономике, и которые не являются вкладами в финансовые институты и другие документы, которые включают права собственности. Этого сделано не было, поэтому считаю необходимым провести дополнительные проверки деклараций об имуществе», - заключает депутат от ПСРМ.