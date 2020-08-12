Врач о 28 тысячах заболевших ковидом в Молдове...

По одному из сценариев ВОЗ, в Молдове после достижения отметки в 28 тысяч заболевших должен наступить спад, но надеяться на это, увы, не стоит.

Молдова преодолела отметку в 28 тысяч заболевших covid-19. У нас теперь, если точно, 28233 заразившихся вирусом. А помните, еще несколько месяцев назад мы удивлялись "огромной" цифре в 10-20 заболевших в сутки? О том, что нам стоит ждать, мы поговорили с Ириной Русу, врачом-инфекционистов инфекционной больницы имени Тома Чорба, которая с первого дня пандемии борется с коронавирусом.

- По одному из сценариев ВОЗ, в Молдове после 28 тысяч заболевших должен наступить спад...

- Не могу сказать. Но раньше ВОЗ давал нам прогноз - если мы перейдем порог в 2 тысячи заболевших, то у нас будет около 30 тысяч больных коронавирусом. Думаю, что заболеваемость вирусом на спад не пойдет, будет больше, чем 30 тысяч...

- Почему вы так думаете?

- Все ведь зависит от того, как люди будут предпринимать меры предосторожности и защиты. Но скоро начнется школа, люди будут возвращаться из отпусков. Дети начнут заражаться и нести вирус домой. думаю, что о спаде еще слишком рано говорить. Не вижу никаких предпосылок для спада заболевания.

Леонид Рябков