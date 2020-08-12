Владельцы патентов могут получить единовременную помощь по безработице до 30 ноября

Владельцы патентов могут получить единовременную помощь по безработице в почтовых отделениях до 30 ноября 2020 года. В связи с этим НКСС перевела 4,1 млн. леев для единовременного пособия по безработице для владельцев предпринимательских патентов. Источником финансирования помощи является государственный бюджет, передает IPN.

НКСС обращает внимание бенефициаров этого пособия на то, что срок выплаты единовременного пособия по безработице был продлен недавно до 30 ноября 2020 года.

Речь идет о держателях действительных патентов и физических лицах субъектов налогообложения в соответствии с главой 102 и 103 Раздела II Налогового кодекса №. 1163/1997, осуществляющих деятельность в области торговли или оказания услуг на рынках и торговых центрах, которые приостановили свою деятельность с 16 мая по 30 июня текущего года в соответствии с постановлениями Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью. Они были отобраны в соответствии с информационной системой Государственной налоговой службы при условии, что в апреле 2020 года они не получили застрахованного дохода.

Бенефициары пособий по безработице могут получить деньги и у поставщиков платежных услуг посредством банковской карты или в почтовом отделении. В связи с этим Национальная касса социального страхования сообщает, что перевела 8,5 млн. леев из бюджета государственного социального страхования для застрахованных безработных.