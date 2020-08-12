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Политика
ЕС отделяет Приднестровье от Молдовы.
12.08.2020

    Румыния планирует в течение года наладить поставку газа в Молдову взамен российского. При этом речь идет об обеспечении только Молдовы, без Приднестровья. Помимо газового проекта Румыния намерена реализовать другие геополитические программы: энергоснабжение, строительство железной дороги, прокладку автобана через Молдову до Украины.

    Стоит обратить внимание, что Приднестровье не входит ни в один их перечисленных проектов. При этом финансирование идет через ЕС, который заинтересован во включении Молдовы в свои программы.

    А вот Приднестровье для ЕС не интересно. Вероятно, европейцы понимают, что рано или поздно граница с ЕС пройдет по Днестру, и тратить деньги на Приднестровье не имеет смысла.

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