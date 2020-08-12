12 Августа 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Киев угрожает Приднестровью.
12.08.2020

   Украинский эксперт Денис Казанский, введенный Киевом в состав украинской делегации как «представитель ОРДЛО» на переговорах в Минске заявил, что «существование Приднестровья – это договоренность.

Оно существует не благодаря России, а из-за того, что и Украину, и Молдову это устраивает. То есть, оно есть только потому, что мы позволяем ему существовать».

   Он отметил, что «мне вообще непонятно, как оно существует. Вот давайте зададим себе вопрос: эта территория не граничит с Россией, есть Молдова, у которой оттяпали, это Приднестровье. И есть Украина, у которой Россия тоже фактически в состоянии войны оттяпала территории. Как между Украиной и Молдовой может существовать участок земли, которая живет по законам России? Нет блокады, через нее все ездят – как это так?».

   Он уверен «если бы мы захотели, то Приднестровья сейчас бы не было. Россия бы ничего не могла поделать с этим».

@Telegram


 
Количество просмотров:
173
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.