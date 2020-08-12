Киев угрожает Приднестровью.

Украинский эксперт Денис Казанский, введенный Киевом в состав украинской делегации как «представитель ОРДЛО» на переговорах в Минске заявил, что «существование Приднестровья – это договоренность.

Оно существует не благодаря России, а из-за того, что и Украину, и Молдову это устраивает. То есть, оно есть только потому, что мы позволяем ему существовать».

Он отметил, что «мне вообще непонятно, как оно существует. Вот давайте зададим себе вопрос: эта территория не граничит с Россией, есть Молдова, у которой оттяпали, это Приднестровье. И есть Украина, у которой Россия тоже фактически в состоянии войны оттяпала территории. Как между Украиной и Молдовой может существовать участок земли, которая живет по законам России? Нет блокады, через нее все ездят – как это так?».

Он уверен «если бы мы захотели, то Приднестровья сейчас бы не было. Россия бы ничего не могла поделать с этим».

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