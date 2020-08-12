Кишиневцы: «уличные» очереди в отделения банков - стоим часами

Коронавирусные меры и теплая погода «располагают» к очередям на свежем воздухе.

Однако, условно говоря, сервис оставляет желать лучшего. Зачем, например, руководству отделений банков «париться», если клиенты – это не их родственники или друзья? Пусть стоят на жаре даже без возможности присесть. И это не говоря уже о том, что штат многих учреждений работает в августовскую пору отпусков, а также по вине экономических неурядиц и, следовательно, сокращений, - в усеченном режиме.

– Объясните мне, Mobiasbanca, отделение «Марица», зачем нужна предварительная запись, если все равно стоять в очереди на улице, на жаре, без возможности даже присесть на стул или импровизированную скамейку. Неужели ваши клиенты не заслуживают даже старых стульев, которые, скорее всего, в кладовке стоят стопкой? – написала в соцсетях жительница Кишинева Ольга Савельева.

Подготовил Михаил Генчу