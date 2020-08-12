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Экономика
Молдавский мёд можно будет купить из любой точки мира
12.08.2020

Молдавские производители меда разработали сайты и открыли онлайн-магазины при поддержке проекта USAID/AMP.

Как сообщила пресс-служба проекта Агентства США по международному развитию «Современное сельское хозяйство в Молдове» (USAID/AMP), экспортеры меда из Молдовы расширили онлайн-присутствие и деятельность при поддержке проекта, ориентированного на продвижение молдавского меда на местный и внешние рынки.

Ассоциация экспортеров пчеловодческой продукции и группа из 7-ми компаний-экспортеров меда, которые являются членами ассоциации, теперь доступны онлайн для покупателей - пишет infomarket.md. Был разработан сайт ассоциации, на котором представлена информация о видах меда, производимого в Молдове, представлены члены организации и т.д.

Три компании-экспортера меда запустили онлайн-магазины, посредством которых покупатели из Молдовы и любой точки мира смогут заказать молдавский мед напрямую у производителя. В то же время, на сайтах компаний-переработчиков меда для последующего экспорта представлены виды меда и продукции из меда, особенности упаковки и экспорта и пр.

Посредством сайтов производители меда смогут продвигать свою продукцию и развивать новые коммерческие связи в условиях сниженных возможностей для поездок и международных выставок.

В настоящее время Молдова экспортируется около 70% производимого меда, преимущественно в страны ЕС (Италия, Словакия, Румыния), а также в Канаду и США. В 2019 г. из 6,5 тыс. тонн произведенного меда около 4 тыс. тонн было экспортировано. По данным ANSA, в Молдове зарегистрировано 24 экспортера меда, из них 12 являются членами Ассоциации экспортеров пчеловодческой продукции Молдовы.

Павел Мунтян


 
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