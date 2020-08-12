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Экономика
Эпидемия ковида и засуха, а лей укрепляется
12.08.2020

Разбираемся, хорошо это или плохо, что национальная валюта пошла в рост. Выражаясь боксерской терминологией, молдавская экономика пропустила «двойку» (удары по печени + челюсть) - коронавирус + засуха, и отправилась в глубокий нокаут.

Но, несмотря на это, национальная валюта укрепляется. Где же логика?

А «ларчик» то просто открывается: из-за кризиса (следствие пандемии) катастрофически упало потребление: испуганные граждане на всем экономят.

Намного сократился импорт.

Вследствие чего спрос на валюту существенно упал.

Это привело к тому, что ЛЕЙ искусственно, сам по себе, стал укрепляться, словно сорная трава. Это называется ложное, эфемерное укрепление, которое ни к чему хорошему не приведет!

Вторая причина: вливание Нацбанка в валюту.

Вот главные причины «укрепление» молдавской валюты лея.

Но, рано раскатывать губу, граждане. На этот час непонятно, приведет ли укрепление лея к падению цен. У нас ведь очень часто все наоборот бывает.


 
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