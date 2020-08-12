Позиция Ренато Георгича по государственному перевороту в Белоруссии

Ну, если раньше еще были какие-то сомнения относительно позиции Ренато Георгича по государственному перевороту в Беларуси - теперь сомнений более - нет. Он "за любой кипиш, кроме голодовки".

За майдан, госпереворот, погромы и все что угодно, ибо как мы ранее и писали - у него в грядущих этой осенью антиправительственных протестах - черно-белыми мистерами Дереком и Мартином - прописана роль "погромщика". Ну и да, Саша Петков давно уже закрепился в редакционной политике "усатых" медиа, потому ничего кроме вот такого вот в плане новостной повестки - не будет.

Благо самому Усатому, с поддержкой румынской спецслужбы и американского Хогана - можно не опасаться вежливых рук российского правосудия, которое припишет ему помимо уголовных дел за экономические преступления, еще и "разжигание". Пока.