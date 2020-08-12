Средняя зарплата в Молдове меньше, чем в Руанде

Печальные последствия правления евроальянсов. В исследовании, которое провели аналитики Picodi.com, был проведен анализ средних зарплат в 106 государствах мира.

Лидером глобального рейтинга по ежемесячным доходам стала Швейцария - в этой стране среднестатистический гражданин получает ежемесячный оклад, соответствующий 5 989 долларам США.

На втором месте находится Люксембург, где средняя ежемесячная зарплата достигает 4 014 долларам США.

Сами Соединенные Штаты позиционируются на третьем месте – в стране с полосато-звездным флагом средний оклад достигает 3 534 долларам в месяц. В соседней с нами Румынии ежемесячный оклад среднестатистического гражданина составляет 639 долларов США, что определяет страну на 54-е место в рейтинге.

Украина позиционируется на 81-м месте, где среднестатистическая зарплата не превышает 350 долларов США.

Немного лучше обстоят дела в России - со средней зарплатой 460 долларов США (32900 руб) занимает 68-е место, опережая Турцию (439 долларов), Казахстан (437 долларов), Беларусь (416 долларов) и вышеупомянутую Украину.

Хуже всех из перечисленных государств, чувствуют себя граждане Молдовы – мы на 89-м месте со средней зарплатой в 321 доллар США. Наши граждане с трудом осиливают ежемесячную оплату коммунальных услуг, покупку самых необходимых товаров, образование и медицинские услуги.

На эту сумму особо не разгуляешься, так как в Молдове отмечается постоянный рост цен на энергоносители, питание, одежду, обувь, и др. Не стоит забывать и о покупательской способности денег - в ряде стран жить очень дорого, тогда как в других странах все может стоить на несколько порядков дешевле.

Замыкают глобальный рейтинг Куба, Уганда и Нигерия с зарплатой в диапазоне от 36 до 184 долларов США.

Автор: Михаил Генчу