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Завершилось заседание Высшего совета безопасности
12.08.2020

 

По словам президента Додона, на заседании обсуждали коронавирус, засуху в сельском хозяйстве, кражу миллиарда, аэропорт в Кишинёве и др. В государственном резерве около 50 тыс. тонн зерна, поэтому с пищевой безопасностью всё нормально.

Президент сообщил, что урожай зерновых первой группы в Молдове сократился из-за засухи почти на 50%.

По словам Додона, аграрии получат помощь от властей, но государство не может все финансовые средства направить фермерам. Необходимо выплачивать зарплаты гражданам, пенсии и т.д. Помощь также должна поступить от России (дизтопливо) и ВБ (кредит).

Президент заявил, что в Молдове были зарегистрированы 4 случая повторного заболевания коронавирусом. Глава государства считает, что иммунитет от Covid-19 получить сложно, по этому вопросу ведутся исследования.

По словам президента, 6,3 млрд из 13,3 млрд леев ущерба, нанесённого стране от кражи миллиарда, возвращены в бюджет из внутренних источников. Скоро, начнут арестовывать активы за рубежом.

@moldavskii_piston


 
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