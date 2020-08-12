Возврат миллиарда в цифрах и фактах - президент прокомментировал ситуацию

В 2020 года Молдове удалось взыскать 6,3 миллиарда леев, выведенных из банковской системы. Об этом сообщил президент Молдовы Игорь Додон на брифинге по итогам заседания Высшего совета безопасности.

По его словам, эти деньги поступают только из внутренних источников.

– Общий ущерб, нанесенный государству в результате банковского мошенничества, составляет 13,3 миллиарда леев. Только внутренним путем властям удалось взыскать 6,3 миллиарда леев, что вдвое больше, чем в начале года. На счет Национального банка уже перечислено 2,5 миллиардов леев, и арестовано 3,8 миллиарда леев. Уточняю, речь идет только о внутренних источниках, – отметил Додон.

По его словам, наблюдается существенная активизация усилий по взысканию денег за рубежом.

– У нас есть 51 запрос из-за границы о взыскании денег, и в ближайшее время мы начнем арестовывать активы за границей, наличные деньги на сотни миллионов долларов, – сказал Додон.

Подготовил Михаил Генчу