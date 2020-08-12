Мошенники активировали новый способ прикарманить ваши деньги

В соцсетях распространяется видео-ликбез против мошенников. Дело в том, что участились случаи, когда под предлогом что-либо приобрести злоумышленники пытаются добыть CVV банковской карты своей жертвы. Затем обычно с карты пропадают все деньги, если они на ней есть, и творится всякое другое непотребство.

– Если вы хотите что-либо продать, мошенники звонят вам, представляются покупателями, говорят, что находятся за границей, запрашивают данные вашей карты, якобы для того, чтобы сделать перевод, и затем полностью опустошают карту, - пишет пользователь соцсетей Валериу Нани.

Он приводит видеозапись, где беседует с неким лицом, делая вид, что верит ему, а затем произносит сакраментальную фразу: «В той школе, где ты учился, - я преподавал». Отметим, в молдавских пабликах сообщения о подобных мошеннических действиях стали появляться все чаще.

Подготовил Михаил Генчу