Президент рассказал, что осталось сделать концессионеру Кишиневского аэропорта

У инвестора Кишиневского аэропорта есть 180 дней. Этот срок нужен для того, чтобы вернуть все активы аэропорта государству. Об этом заявил в среду президент Игорь Додон по итогам заседания Высшего совета безопасности.

По словам президента, невыполнение обязательств концессионером привело к тому, что 8 июля этого года правительство сообщило, что расторгает контракт.

– У инвестора есть 180 дней, чтобы вернуть эти активы государству. На данный момент осуществляются все необходимые процедуры, ими занимаются правительство, Агентство публичной собственности, Министерство юстиции, – сказал Додон.

Подготовил Михаил Генчу