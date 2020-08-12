Давайте выйдем, поорём

В 11:00 в воскресенье, в сквере театра оперы и балета, Майя Григорьевна будет свергать Игоря Николаича.

Ну... как свергать? Так, просто "на поорать" выйдет. Надо же с чего-то начинать избирательную кампанию, а поскольку у богоизбранных с фантазией в целом - весьма печально, то начнут они с объявления главного зла (Игоря Николаича уважаемого), главного "злоборца" (Майи Григорьевны уважаемой) ну и всех прочих, кто желает побыть свидетелем "битвы".

В этом контексте, мы можем наблюдать, что выступать "против Додона" - это уже тенденция. Нынче с этим мессаджем идет и Илан Мироныч, и Андриан Ильич, и Октавиан Дмитрич с Дорин Иванычем и даже Владимир Георгич заокеанский.

И на этом фоне, у Майи Григорьевны может и "не получиться" выделиться на фоне более крикливых и горластых "противдодоновских" оппонентов-конкурентов. Кресло-то, в большом белом доме - одно.

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