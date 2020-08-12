В Молдове зарегистрировано 474 новых случая COVID-19

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 12 августа, за последние 24 часа было обработано 2564 теста.

В результате подтвердилось 474 новых случая заражения COVID-19.

Общее число инфицированных достигло 28 697 человек.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.

Автор: Михаил Генчу