В Молдове зарегистрировано 474 новых случая COVID-19

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Здоровье
Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.
В результате подтвердилось 474 новых случая заражения COVID-19.
Общее число инфицированных достигло 28 697 человек.
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.
Автор: Михаил Генчу
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