Григорий Петренко перекрасился - теперь он считает Путина «диктатором»

Его тоже интересует ситуация в Беларуси. Григорий Петренко перекрасился - недавно ярый коммунист и сторонник Москвы, теперь он внезапно озаботился происходящим в Беларуси и выступает уже как критик официальных властей. В Facebook появился пост в его исполнении, из которого можно однозначно понять, что Петренко осуждает происходящее там и назвал это "диктатурой".

Более того, в список "диктаторов" Петренко внес и других людей - турецкого лидера Эрдогана (ну это понятно), венгерского премьера Орбана (вот так сюприз) и российского лидера Путина (ожидали)?

Внезапное преображение Петренко прокомментировал Богдан Цырдя:

- Боже, я уже все видел в этой жизни! Гриша Петренко, ярый сторонник союза Россия Беларусь, лютый борец за вступление Молдовы в Таможенный Союз...пнул копытом по своим же идеалам. Вы посмотрите на текст! Этот политический прикиндел называет Путина диктатором. А раньше как пресмыкался перед администрацией президента...аж нам неловко. По 8 раз в неделю ездил в Москву, рвал рубашку, что только он может обеспечить курс на Таможенный Союз. Потом посидел пару месяцев - прозрел. Плохой полицейский, Плахотнюк взял, да посадил. А хороший полицейский- немцы - взяли, да освободили. Печенек дали, вид на жительство. С одним условием - пойти на гей парад. Потом появились новые условия: лаять на Путина, Додона, ЕврАзэс, ОДКБ, Россию. Короче, поливать помоями собственные взгляды и убеждения. И бывших друзей. Ну он и поливает. Кстати, а у Петренко хватает мозгов, чтобы понять, что оба полицейских обычно, работают на пару? - написал в Facebook Цырдя.

Автор: Михаил Генчу