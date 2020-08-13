Гражданин Молдовы вплавь добрался из Украины домой

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Общество
Две недели назад он совершил аналогичное преступление у границы в Каушанском районе. В отношении жителя села Косэуць Сорокского района возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
Нарушитель добрался из Украины в Молдову, переплыв Днестр. Инцидент был зарегистрирован вчера сотрудниками Пограничной полиции в пункте пропуска “Оланешты”.
Мобильный патруль заметил в ста метрах от линии границы подозрительного гражданина. 67-летний молдаванин сообщил, что возвращался из Одесской области. Не имея документов, он решил переплыть Днестр, чтобы вернуться на родину.
Было установлено, что две недели назад гражданин совершил аналогичное противоправное действие у границы в Каушанском районе. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.
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