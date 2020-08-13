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Общество
Еще один сквер в Кишиневе будет восстановлен
13.08.2020

Вчера начались работы по ремонту сквера на улице Василия Докучаева в секторе Центр. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

По его словам, работы включают обустройство пешеходных аллей, модернизацию уличного освещения, установку городской мебели и системы полива, высадку травы и ремонт лестницы у входа в Центр семейных врачей №7. Кроме того, будут обустроены 30 парковочных мест и установлены камеры видеонаблюдения.

– Мы благоустраиваем зеленые насаждения во всех секторах столицы, чтобы горожанам было где проводить свободное время. Работы по восстановлению сквера на улице В. Докучаева планируется завершить к Храмовому празднику Кишинева, – сказал Чебан.

Как отметил глава столицы, исполнение всех проектов строго контролируется, чтобы все было сделано качественно.


 
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