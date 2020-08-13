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Политика
Согласно новой конституции Молдова станет президентской республикой, а Приднестровье получит статус автономии.
13.08.2020

По мнению доктора права Павла Мидригана, который входит в комиссию по реформе, «Конституция — это живой организм, который должен отвечать своему времени». Изменений ожидается много. В том числе, по его словам, комиссия должна будет решить, Молдова — это парламентская республика или президентская.

Как известно  Игорь Додон считает, что президентская республика более соответствует потребностям Молдовы. В принципе он надеется выиграть выборы, изменить конституцию, а потом обнулить свой второй срок. И в 2024 году вновь баллотироваться в президенты. Мало того срок президентских полномочий будет увеличен до 6 лет.

      Другой вопрос, по словам Мидригана, касается статуса Приднестровья, который, в отличие от статуса Гагаузии, в Конституции не закреплен. Планируется закрепить в конституции статус Приднестровья и Гагаузии как автономных образований в составе Молдовы. 

     Изменений планируется много. Это будет фактически новая конституция, что сделает правомочным обнуление сроков Игоря Додона.

@Telegram MV


 
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