NEXTA - это явление не только в тг, но и в государстве.

Анонимность тг-канала позволяет делать и говорить то, что официальным СМИ и конкретным людям стоило бы дорого.

Поверить в то, что канал ведёт один даже дерзкий юноша невозможно. Нереально одновременно получать, обрабатывать и выдавать такой объем информации да ещё с обязательным водяным знаком на видео и фото.

Это главный козырь канала - мощный поток информации, даже когда информации толком нет.

Так создается ощущение движения, массовости, большой поддержки. Нельзя снижать темп.

Нет важных событий? Сойдёт всё. Такой-то подъез открыт, в таком-то районе проехали две машины. Нельзя снижать темп. Реальные СМИ и журналисты это вообще не берут в расчет, потому проигрывают своим "редко, но метко".

Нет реальных событий? Придумаем. Подкинем пару фейков, что-то потом опровергнем. Нельзя снижать темп.

Жёсткие формулировки. Стигматизация оппонента. Создаётся образ врага, подонка, которому не место у власти. В борьбе с ним все средства хороши. Так оправдывается насилие. В Беларуси используется историческая подоплёка. Даже заядлый белорусский либерал помнит о прадеде-партизане. Потому враг в лице милиционеров - "фашисты".

Действует.

Использование заготовок. Сравните тексты постов, где есть продуманные, явно не раз использовавшиеся листовки, с потоком коротких новостей. Во вторых не до запятых и заглавных букв.

Безответственность за людей, которых призывают на баррикады. "Выходите на забастовку. Власть сменится. Новая все простит". Пренебрежение к закону.

Материалы на языке, понимаемом в странах с целевой аудиторией - на русском.

Ах да, отсутствие мата, чтобы все же могди цитировать даже классические СМИ.

Такой вот независимый источник информации, с подобием которого нам предстоит столкнуться на ближайших выборах.

Благо, что выборы в Беларуси раньше молдавских. Мы увидели методы, получили возможность ознакомиться с ними и оценить масштаб влияния на ситуацию и умы во всем мире.

Можно ли противостоять? Конечно. И не обязательно для этого перекрывать интернет.

Об этом позже.

@Telegram Iv