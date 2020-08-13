ГНС: Наибольший доход физического лица в 2019 году составил 324 миллиона лей

Государственная налоговая служба приняла в течение прошлого года 101,5 тысячи деклараций о подоходном налоге, поданных лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность.

Общая сумма подоходного налога, рассчитанная и уплаченная в отчетный период, составляет 4,18 млрд. леев, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 8,2 млн. леев, что составляет 24 процента, сообщает IPN.

Согласно данным, представленным экономическими агентами за налоговый период 2019 года, они зарегистрировали доходы в размере 427,3 млрд леев и расходы в размере 394,7 млрд леев. По сравнению с предыдущим годом, их доходы выросли на 34,5 млрд леев (+8,78 процента), а расходы выросли на 31,3 млрд леев (+ 8,61 процента).

Основная отрасль национальной экономики, которая зарегистрировала подоходный налог, рассчитанный для оплаты, согласно данным декларации о подоходном налоге - является область торговли. За ней следует обрабатывающая промышленность, финансовая деятельность и страхование; строительство.

Согласно информационной системе ГНС, сумма доходов, полученных 1,22 млн физическими лицами в 2019 году составила 69,43 млрд лей, а подоходный налог, удержанный у источника, составил 4,67 млрд. лей. Основным источником дохода граждан являются доходы от зарплаты в размере 53,87 млрд лей, которые по сравнению с 2018 годом увеличились на 7,39 млрд лей.

Доходы от заработной платы составляют 77,57 процента от общего объема доходов, полученных физическими лицами-гражданами, за которыми следуют доходы от дивидендов (12,15 процента) и доходы от поставки продукции из растениеводства и садоводства в натуральной форме (3,48 процента).

ГНС выявила 2 515 человек, получивших в 2019 году доходы более 1 млн лей, по сравнению с 1760 физическими лицами в 2018 году. Общий доход этих лиц составляет 9 028,99 млн лей, что на 2 888,63 млн лей больше, чем в 2018 году. Был удержан налог в размере 586,11 млн лей, что на 106,4 млн лей больше, чем в 2018 году.

Наибольшая сумма дохода, полученного физическим лицом в 2019 году, составила 324,08 млн лей, по сравнению с 83,25 млн лей в 2018 году. Самому молодому налогоплательщику из этой категории 18 лет, а самому старшему - 85 лет.

Ставка подоходного налога является единой – 12 процентов от суммы налогооблагаемого дохода.