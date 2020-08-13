У Кишинева крадут его душу - объекты старины: старые-новые факты

Проблема разрушения исторических памятников в Кишиневе сохраняет актуальность.

Ибо только бедный или ленивый не зарится на жирный кусок в центре столицы, а часто эти территории заняты старинными зданиями. Среди горожан бытует мнение, что долгие годы городские власти специально ничего не предпринимали по реставрации объектов культурного наследия, чтобы те обветшали и были признаны аварийными – тогда откроется возможность их снова и возведения в том месте очередной уродливой коробки.

Недавно «Блокнот Молдова» писал, что историческое здание в Кишиневе на Армянской, 82 стало объектом перестройки частным лицом. Потом выяснилось, что строение… было исключено из реестра местных памятников архитектуры.

Произошло это не позже 2014 года, когда был разработан и утвержден ныне действующий в Кишиневе реестр охраняемых государством памятников местного значения.

О том, что упомянутого объекта больше нет в заветном списке, - и, следовательно, любой при наличии нужных по закону документов может его снести, - сообщил корреспонденту «Блокнот Молдова» директор Национального агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ.

По его словам, в 2014 году из реестра монументов местного значения пропали 196 (!) объектов.

– Если хотите узнать причину, по которой этот дом на Армянской исключен и столичного реестра, обратитесь в предприятие «Chisinauproiect», где этот реестр в 2014 году и готовили, - сказал Штефэницэ.

Электронная периодика за 2014 год подсказывает нам, что вопрос нового реестра памятников местного значения в Кишиневе освещали широко. Тогда муниципальный совет столицы утвердил новый реестр исторических памятников местного значения, куда не включили 185 зданий. Некоторые из них были разрушены, а другие перестроены. В новом реестре памятников архитектуры осталось 452 здания.

Тогдашний начальник отдела строительства в охраняемых зонах Алексей Цуркан информировал прессу, что в старом реестре было 716 памятников местного значения, но из этого общего числа зданий 79 объектов включили в национальный реестр, признав памятниками национального значения.

– А 94 здания снесли, их больше нет, и 91 здание перестроили, изменили настолько, что они больше не представляют ценности. Во многих случаях здания перестроили незаконно, но, к сожалению, наше законодательство позволяет проводить такие работы. Изменили фасад, партер, достроили еще один этаж. Естественно, это уже не памятник архитектуры, - отмечал Цуркан.

Также в ту пору Кишиневский муниципальный совет утвердил новый регламент, в том числе правила по сбережению памятников архитектуры. Согласно этому регламенту владелец архитектурного памятника обязан сохранить здание. Однако тогдашний председатель комиссии архитектуры кишиневского совета Геннадий Иващенко заявил, что регламент ничего не даст и это просто пустая трата денег.

– Его утвердили на последнем заседании Муниципального совета – голосами традиционного альянса Либеральной партии и Партии коммунистов (завидное единодушие столь разных политических сил – прим. авт.). Основная часть состоит из правил восстановления этих памятников. К сожалению, их разработали поверхностно, они никак не изменят нынешнюю ситуацию. Мы потратили полтора миллиона леев, утвердили документ с отрицательным заключением Министерства культуры. Это позорная для Кишинева ситуация, - подчеркнул Иващенко.

Георгий Постикэ, бывший в ту пору замминистра культуры, добавил, что, когда разработали проект реестра, Минкультуры дало отрицательное заключение.

– Исключены около 40 памятников, которые перестроили не полностью, а частично. У Министерства культуры были возражения и по поводу правил сохранения памятников. Но местные советники утвердили проект в спешке, без учета мнения Минкультуры, - заметил Постикэ.

Что ж, мы уже давно привыкли, что власти предержащие долгие годы действуют в Молдове чаще всего ради личных интересов, нежели ради общества. И старинное здание, с которого начат этот разговор, с виду вполне соответствует показателям памятника архитектуры, начиная от времени создания и заканчивая нынешним его состоянием. Поэтому редакция направила на адрес Chisinauproiect официальный запрос с просьбой разъяснить, на каком основании здание на Армянской, 82 не входит в данный момент ни в один реестр памятников архитектуры.

Подготовил Николай Костыркин