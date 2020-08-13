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Экономика
Грецкий орех не все теперь смогут «расколоть»
13.08.2020

Фермеры жалуются на серьезные потери урожая.

Об этом рассказал владелец ореховой плантации в селе Стурзовка в Глодянском районе Василий Павелюк. Уже десятый год в его большом саду растут около 700 плодоносящих деревьев грецкого ореха.

Как рассказывает сам фермер, в этом году он инвестировал в развитие сада более 60 тыс. леев.

- Засуха серьезно ухудшила ситуацию в ореховом секторе. Деревья не набрались необходимого количества влаги, и вошли в зиму полусухими. Зима также была бесснежной и теплой, и деревья не «отдыхали», а стояли наготове выпустить почки в любой момент, - рассказывает Василий Павелюк.

Из-за этого, деревья дали куда меньше плодов, чем ожидалось. По этой причине, цена на ядро грецкого ореха может резко подскочить в цене, вплоть до стоимости в 150-180 леев за один килограмм - вдвое выше прошлогодней цены.

Это, в свою очередь, снизит покупательскую способность – немногие согласятся платить такие деньга за один килограмм очищенного ореха. Такой резкий скачок в цене может стать проблемой для фермеров. Если люди не будут покупать продукцию, будут дополнительные потери, и большие.

На данный момент Василий Павелюк пытается сбыть свою продукцию перекупщикам рынков города Бельцы, но продажи этого года нельзя сравнить с продажами прошлого года.

- Бывает, продаем десять стаканов очищенного молодого ядра, бывает и восемь, но не более. Продаю, чтобы заработать на кусок хлеба. Покупают, может, 10-15 человек, не больше. У людей нет денег, - жалуются сами перекупщики.

Единственным спасением для самого орехового сектора может стать экспорт за рубеж в страны, где ореховое ядро из Молдовы пользуется высоким спросом. Ежегодно аграрии Республики Молдова экспортируют за рубеж ореховую продукцию на сумму не менее 120 тыс. долларов США, передает nordnews.

Автор: Михаил Генчу


 
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