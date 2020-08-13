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Экономика
Европейский газ для Молдовы, пока дойдет до республики, станет золотым
13.08.2020

Разговоры о «дешёвом» европейском газе снова в моде у молдавских политиков, поэтому решили смоделировать закупку больших объёмов на Центрально-европейском газовом хабе в Баумгартене (Австрия), сообщает Телеграм-канал "Утечка газа"

1. Августовская цена: 108 долларов за тысячу кубических метров газа.

2. Транспортировка по Австрии: 2 доллара.

3. Транспортировка по Словакии: 27 долларов.

4 Транспортировка по Украине: 15 долларов.

Итого, только за доставку одной тысячи кубических метров газа до молдо-украинской границы придётся заплатить 44 доллара. Добавим стоимость в 108 долларов и на выходе получим 152 доллара за тысячу кубических метров природного «дешевого европейского» газа.

КОММЕНТАРИЙ "МОЛДОВА-ГАЗ"

Комментарий АО «Молдовагаз» по вопросу импорта природного газа в Республику Молдова

Утвержденный на Общем собрании акционеров АО «Молдовагаз» контракт на поставку газа предусматривает базисную цену, определенную по состоянию на 1 января 2020 года. В то же время, по условиям соглашения с ПАО «Газпром», она ежеквартально пересматривается. Таким образом, на начало третьего квартала года расчетная цена газа, поставляемого в Молдову, составляет 133,56 доллара США за тысячу кубометров, а в четвертом квартале прогнозируемая цена составит около 100 долларов США.

Упомянутая в молдавском сегменте социальных сетей цифра в 54 доллара США за тысячу кубометров является оптовой ценой газа, добываемого ПАО "Газпром" и его аффилированными структурами, предназначенного для последующей реализации населению (утверждено приказом №636/20 от 10 июля 2020 года Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации для ряда субъектов страны, в том числе Московской области). В случае оптового рынка газа для продажи его другим потребителям, в том числе организованного на биржах, цены формируются исходя из спроса и предложения.

Если рассматривать закупку природного газа на Санкт-Петербургской Международной Товарно-Сырьевой бирже (Россия), то его цена, поставленного до границы Республики Молдова, сложится следующим образом:

- 48 доллара США за тысячу кубометров - цена газа по итогам торгов на этой бирже от 11 августа 2020 года

- 37 доллара США за тысячу кубометров - ставка за пользование магистральными газопроводами ПАО "Газпром" при оказании услуг по транспортировке газа для последующей поставки потребителям, расположенным за пределами территории Российской Федерации и стран-участниц Таможенного союза. Маршрут транспортировки простирается от зоны входа «Лосково» (точка поставки, указанная на бирже) до геоинформационных систем (ГИС) зоны выхода «Суджа» на границе России и Украины (согласно приказу № 216-э/1 от 8 июня 2015 года Федеральной службы по тарифам Российской Федерации).

- 29,01 доллара США за тысячу кубометров будет стоить транспортировка природного газа по территории Украины от ГИС «Суджа» до ГИС «Гребеники» (Украина/Республика Молдова), исходя из тарифов резервирования годовых мощностей. Если же речь идет о транспортировке определенного количества природного газа с резервированием дневных мощностей, то в августе она обойдется в 33,92 доллара США за тысячу кубометров.

Как следствие, итоговая цена составит 114,01 доллара США и 118,92 доллара США за тысячу кубометров соответственно, при использовании дневной мощности транспортировки по территории Украины. В то же время, следует отметить, что на бирже выставляются на продажу ограниченные лоты природного газа, которые не могут обеспечить постоянный спрос на него потребителей Республики Молдова, особенно в зимнее время. Для удовлетворения этого спроса зачастую используются краткосрочные контракты, заключенные на один год, среднесрочные со сроком действия до 3 лет и долгосрочные на 5 и более лет. С целью надежного газоснабжения потребителей, АО «Молдовагаз» в разные периоды заключало краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные контракты.

Наряду с этим, для выполнения отдельных задач, в основном в части исполнения решений Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) или государственных органов, АО «Молдовагаз» заключало и разовые сделки, закупая небольшие объемы газа в Румынии или у местного производителя в Кантемирском районе.

Для сравнения, в Турцию, у которой есть 3 крупных маршрута поставок газа (Россия, Иран и Азербайджан), Российская Федерация поставляет природный газ по долгосрочному контракту в третьем квартале по цене 188,62 доллара США за тысячу кубометров, Иран по 191,73 доллара США за тысячу кубометров, Азербайджан 180,67 доллара США.


 
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