События в Беларуси не дают покоя молдавской политической элите.

Сначала депутаты партии Андрея Нэстасе рассказывают белорусам, что надо бороться до конца за все эти "вашу и нашу и даже Машу", как они сами (хотя в результате борьбы до конца партии Нэстасе ничего в Молдове не поменялось, а зловредный режим пал, когда единые усилия в разных точках приложили Россия, ЕС и США, пожалев непутевых молдавских горлопанов).

Потом вылезает Майя Санду и говорит, что "сердцем - рядом с ними", то есть противниками белорусского президента, хотя, помнится, сердце её бывшего начальника, молдавского экс-премьера Влада Филата рядом с лидерами Евромайдана ничем хорошим не закончилось ни для украинцев, ни для Филата. И Санду на баррикады в Минске тоже не спешит, поэтому оставь, Майя Григорьевна, своё сердце себе, оно ещё пригодится по осени.

Следом открывает рот экс-министр иностранных дел Нику Попеску с глубоким анализом, что у Лукашенко есть солидная поддержка среди избирателей, что молдо-белорусские коммерческие связи важный элемент для экономики республики, но, дескать, поздравить с переизбранием - "это несбалансированный сценарий, который выводит Республику Молдова непосредственно за пределы европейского мейнстрима, это было очень торопливое, очень поспешное поздравление в адрес" белорусского лидера. Конечно, Николая Николаича европейские мейнстримы не сильно беспокоили, когда он просто испугался снимать запятнавших себя молдавских послов, а после еще и зассал перед этими ряженными комбатантами по теме реинтеграции и предпочел вдариться в мейнстрим русофобии.

Но, чтобы никто не подумал, что мы тут защищаем Игоря Додона, мы будем конструктивны, ибо мы лучшая и добрая часть молдавского президента, и вот что скажем - очень интересно, когда в следующий раз и Додон и Ренато Усатый публично вспомнят про белорусского батьку, как пример для себя во всём, особенно во внутренней политике. Вот очень интересно.

Столько было цветастых фраз сказано, что надо как Лукашенко в Беларуси, что теперь самое время переобуваться в воздухе.

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