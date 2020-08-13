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Общество
Отменили предельный возраст для зачисления на контрактную службу
13.08.2020

Правительство Молдовы отменило предельный возраст для зачисления на контрактную службу в Национальной армии для "граждан, владеющих дефицитными специальностями".

Предельный возраст определен в 45 лет, однако для специалистов он может быть увеличен по усмотрению военного командования.

Список дефицитных специальностей будет ежегодно утверждаться Минобороны.

Вот и догоняет всё, что можно, кадровый голод и исход населения. В вооруженных силах Молдовы всего-то около 4,5-5 тысяч человек, включая командный состав и руководство Минобороны с Главным штабом вооруженных сил.

Когда-то главнокомандующий президентурой очень живописно рассказывал, какая это беда - исход населения из Молдовы. Но теперь, придя к полноте власти, Игорь Додон как-то не педалирует эту тему и не хочет сделать прирост населения мерилом и критерием успешности и эффективности проводимой политики.

@Telegram GK


 
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