Алла Токарчук, международный эксперт в области здравоохранения:

"Мой ответ по российской вакцине, абсолютно независимый!

1. Первые вакцины в мире не проходили клинические исследования 1, 2, и 3 фазы. Ни одна из них! Даже туберкулин исследователи пробовали на себе. Они хорошо знали риски, и при этом их выбор был попробовать. Они спасли много жизней этими вакцинами.

2. Все те привычные методы лечения и этапы разработки лекарств, были просто в категории «пренебрежение» в этой пандемии. Практически все лекарства применимые при лечении ковида не прошли никакой фазы клинических исследований для данной болезни. Но они применялись! Вы скажете мне, что они все уже были изучены по безопасности при других болезнях?! Да возможно при других болезнях они и были безопасными, что не означает то же самое при новом неизвестном заболевании. Поэтому мое мнение, что русская вакцина здесь тоже в этой категории. В мирное время это носило бы другое название «халатное отношение». Но мы же все на войне сейчас?! Это такое ЧП. Глобальное причем. Каждый спасается как может!

3. Есть такое понятие как «соотношение риск-польза». Пару дней назад я готовила статью про данные об этой пандемии, и столкнулась с темой защиты личных данных. И вопрос был в том, что хуже для пациента, то что его данные стали доступны без его ведома какой то организации, или то, что этим его спасли от смерти. Это касалось к примеру информации о количестве позитивных тестов, собираемых ежедневно. Ответ был пока что один: какой риск выше, тот и хеджируем, убираем по нашему. В Тик-Ток миллионы ставят галочки и сами передают свои данные в совсем чужую страну. И не видят в жтом рисков! И в ситуации с вакциной тоже так смотрим, какой риск выше?!

4. Нет оснований говорить что вакцина хорошая. Нет оснований говорить что вакцина плохая. Ни те и ни другие не имеют еще информации. Ждем все публикации и результатов клинических исследований.

5. Единственный судья - время! Оно покажет, и эффективность и безопасность, если они есть. Оно опровергнет, и эффективность, и безопасность, если их нет.

6. Человеки решили взять на себя ответственность и риск! Мы можем им это запретить? Нет! Как и тем 30 000 добровольцев * 8 вакцин кандидатов начавших третью фазу клинических исследований в мире сегодня. А это означает в сумме 240 000 человек! Риски у всех этих людей одинаковые с рисками русских, которых решат вакцинировать. Зачем? Кто то ради денег, кто то во имя науки, кто то во имя Родины. Разные мотивации. Но риски одинаковые.

7. Согласна я сегодня вакцинироваться?! Еще нет! Во первых я не работаю в красной зоне, и я не в группе риска. Во вторых, я верю в доказательную медицину. Буду ждать данные и их обработку. В третьих, я думаю, что если я 6 месяцев смогла уберечь себя, то смогу и дальше, пока эти данные соберут. Но я уже думаю о том, что к весне 2021 я смогу делать вакцину против ковид-19. И если русская вакцина покажет хорошие данные, то мне без разницы на каком языке написана этикетка! Главное эффективность и безопасность!

Много букв, но все важны. Коротко не получилось".

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