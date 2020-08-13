Мариан Бунеску. Может ли регистрация товарного знака сэкономить налоги на наружную рекламу?

Интервью с Марианом Бунеску, директором компании по защите интеллектуальной собственности Intelstart SRL

Мариан, добрый день. Первого августа Intelstart праздновал уже тринадцатую годовщину своей деятельности. Ваша специализация – защита интеллектуальной собственности, в первую очередь – торговых знаков. Как ты думаешь, чтобы наше интервью не выглядело заказным ко дню рождения компании, мы сможем дать интересную информацию, которую большинство моих читателей не знают?

Давай попробуем. Вот ты, например, знаешь, что регистрация товарного знака позволяет тебе не платить, в определенных случаях, налог на наружную рекламу?

С этой буквы и поподробнее…

Простой пример. Допустим, ты открыл стоматологию Zingan Dent. И у тебя клиника стоит на «первой линии». Мимо нее идет большой трафик. Ты бы разместил вывеску «Zingan Dent» у себя на фасаде?

Конечно.

И с этого момента стал бы платить налог за наружную рекламу за ее размещение. Не платил бы только в одном случае, если бы представил свидетельство о регистрации товарного знака «Zingan Dent». В этом случае, если надпись не «отягощена» дополнительной информацией, такой как номера телефонов, часы работы, электронный адрес и т.д., то ты освобождаешься от налога на рекламу за ее размещение.

Ок. Для меня точно информация была новой.

Про то, что в Молдове могут «украсть» бренд и потом пытаться налагать запреты на вашу деятельность или пытаться вымогать деньги ты знаешь?

Только гипотетически. Назовёшь кейсы?

Назову те кейсы, где наша компания принимала участие на стороне тех компаний, чьи права были задеты. Точнее на чьи, на тот момент незарегистрированные торговые знаки, были поданы заявки третьими лицами. Это стоматологические услуги VIVODENT. Это бренд одежды KHEOPS. Это пассажирские услуги ROMEOTRANS и NOE TRANS. Это мебель DIAMANTI. Я называю только те бренды, где все права владельцев, в итоге, были установлены в надлежащем порядке. Но, в отдельных случаях, это затягивалось на пару лет судебных рассмотрений. Так что мой совет – не тянуть с регистрацией торгового знака или бренда. Начали хозяйственную деятельность – регистрируйте сразу, не дожидайтесь неприятностей.

На какой, кстати, сейчас срок регистрируется торговая марка?

Он не изменился. Десять лет. Я как-то не поленился и разделил стоимость наших услуг на регистрацию товарного знака вместе с госпошлинами на срок действия прав. Получилось, если 495 евро разделить на десять лет, это по три лея в день. Ровно столько стоит спокойствие. И не только спокойствие. Без зарегистрированного товарного знака вы просто не можете совершить целый ряд хозяйственных действий…

Каких?

Вы не сможете предъявить претензии компаниям, которые используют идентичное или схожее название, изменив всего несколько букв и размещая объявления, рекламу, которые дезориентируют ваших лояльных клиентов. Вы не сможете обратиться на таможню, чтобы прекратить импорт в страну контрафактных товаров с близким или идентичным названием. Ну и, наконец, вы точно никогда не сможете рассчитывать на коммерческую эксплуатацию своего бренда через франчайзинг или лицензирование, если у вас сам бренд не зарегистрирован.

А бренд может рассматриваться как вклад, например, при формировании уставного капитала нового предприятия?

Может. Более того, законодательно допускается практика, когда бренд может быть использован и в качестве залога для получения кредита или исполнения обязательств.

Кто в таких случаях определяет стоимость бренда?

В Молдове есть восемь зарегистрированных оценщиков интеллектуальной собственности. Это входит в их прерогативу.

Думаю, что «теории» по торговым знакам и брендам мы набрали достаточно. Расскажи, на прощание, о «практике». Как повлиял карантин на вашу деятельность?

В период самого карантина количество обращений за регистрацией товарных знаков резко сократилось, наверное, наполовину. Но уже сейчас мы работаем в обычном ритме. Более того, расширяемся. Взяли на работу еще одного патентного поверенного аккредитованным Агентством по Защите Интеллектуальной Собственности (AGEPI) и еще одного менеджера по продажам.

Вот вопрос для финальной точки! Сколько вы уже зарегистрировали торговых знаков за годы вашей работы и где можно найти больше информации про процесс регистрации?

Более 2000 знаков из, практически, всех отраслей хозяйственной деятельности.