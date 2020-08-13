Граждане Молдовы массово нарушают санитарные нормы и меры по борьбе с коронавирусом

Зафиксировано более 200 нарушений в торговых точках.

Граждане нашей республики целенаправленно не хотят соблюдать меры предосторожности для обеспечения безопасности в период угрозы распространения коронавируса.

Всего за неделю представители правоохранительных органов были вынуждены призвать к ответу злостных нарушителей, и выписали свыше 500 штрафов экономическим агентам и физическим лицам по всей республике.

- Если говорить об общественных местах, то это группы более трех человек. Ношение масок обязательно, когда нет уверенности, что можно соблюдать социальную дистанцию. Это касается как открытых площадей, так и закрытых. В то же время, одно из нарушений, которое часто фиксируют полицейские - неверное ношение масок, - пояснил госсекретарь МВД Сергей Головач.

Тревожная ситуация наблюдается на автовокзалах по всей стране – на кассах и перронах отсутствуют дезинфектанты, многие сотрудники и водители не носят маски, пассажирам не обеспечена физическая дистанция в минимум 1,5 метра.

- Зафиксированы нарушения, а именно - перегруженность транспорта, отсутствие или неправильное ношение масок пассажирами и водителями, отсутствие или недостаточные меры для защиты работников, которые осуществляют дорожные пассажирские перевозки, - рассказал представитель Национального агентства автотранспорта Сергей Балтага.

Также прошла проверка в городских службах такси и других 150 объектах, предоставляющие различные услуги населению.

Вследствие проведенных оперативных мер, были закрыты две парикмахерские, одна торговая точка, где не были обеспечены все меры для минимизации угрозы распространения коронавируса.

Предпринимателям были выписаны 73 протокола о нарушениях.

Автор: Михаил Генчу