Чехи и румыны хорошо «затарились» молдавскими винами

За первое полугодие 2020 года цифры продаж изменились незначительно. Национальное бюро винограда и вина отмечает, что молдавское вино было экспортировано в 56 стран мира.

Лидерами по закупкам стали Румыния и Чехия. Поставки на Украину, Россию и Беларусь немного снизились из-за колебаний, связанных с глобальной пандемией коронавируса.

- Результаты были достигнуты благодаря совместным усилиям молдавских виноделов, объединившихся под винным брендом страны «Вина Молдовы - живая легенда» под эгидой Национального бюро винограда и вина, постоянно продвигающего винодельческую продукцию посредством кампаний и мероприятий, проводимых на местном и международном уровнях, - рассказали в ведомстве.

Статистика бюро показывает, что в первом полугодии общий объем экспорта составил 69,5 млн литров, что на 3,4% (или 2,4 млн литров) меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В общем объеме экспорта неигристые вина составляют 94%, крепленые вина - 2,6%, дивины и дистилляты - 2,2%, игристые вина - почти 1%. В 56 стран мира виноделы нашей страны экспортировали вина на сумму 1 247,8 млн леев, что на 5,7% (или 74,7 млн) меньше, чем за первые 6 месяцев 2019 года.

От общего объема прибыли неигристые вина составили 80,2%, дивины и дистилляты - 14,5%, крепленые вина - 3,3% и игристые вина - почти 2%. В первые два месяца года произошло существенное увеличение как экспорта, так и доходов.

Объяснимое снижение было зафиксировано в марте – мае из-за пандемии COVID-19, при этом Китай оказался среди рынков, где это снижение было наиболее заметным. С июня экспорт вина восстановился, достигнув значительного роста на 0,6% по объему и 1,5% по стоимости по сравнению с июнем 2019 года.

По статистическим данным, в первом полугодии экспорт бутилированных вин увеличился на 5,7% (1 094,5 млн литров) по сравнению с первым полугодием 2019 года. Среди основных стран-экспортеров – Румыния, Польша и Чехия.

При этом экспорт вин наливом снизился на 6,3% (или 3 230 881 млн литров) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее снижение было зафиксировано на ключевых рынках России и Беларуси.

Чтобы стимулировать экспорт вина во второй половине 2020 года и в начале 2021 года, Национальное бюро винограда и вина разрабатывает план активизации усилий по продвижению винного сектора на местном и международном уровнях.

Основная цель - ориентирование на цифровую среду, расширение присутствия в онлайн-торговле на всех стратегических рынках, а также на взаимодействие в международных участках.