С 13 августа Украина признала молдавские тесты на ковид. Можно ехать на море со всей семьёй

Посольство Молдовы в Киеве информирует наших граждан об условиях пересечения молдавской границы с 13 августа 2020 года следующим образом:

1. Обязательное представление на пунктах пересечения страхового полиса, которое послужит гарантией оплаты расходов, связанных с лечением коронавируса COVID-19;

2. Предъявление в пунктах пересечения негативного результата тестирования COVID-19, проведенного в лабораториях Молдовы не позднее чем через 48 часов после даты пересечения границы - на русском или английском языках.

3. Граждане Молдовы, которые не предоставят на проходных пунктах отрицательный результат тестирования COVID-19, вынуждены будут изолироваться дома (родственники, друзья, арендованные пространства) или размещаться на карантине сроком на 14 дней, с установкой приложения ′′ Домашняя акция ′′ в личном мобильном телефоне.

4. Транзит через территорию Украины в обе стороны гражданами Республики Молдова, без размещения самоизоляции (наблюдения) сроком на 14 дней, может быть сделан на основании предъявления доказательства того, что транзит будет осуществляться в период до двух дней (в качестве примера можно обслужить билет на автобус) и с обязательным страховым полисом для оплаты расходов, связанных с лечением коронавируса COVID-19.

КСТАТИ

Напомним, что украинские власти продлили карантинный период до 31 августа 2020 года, соблюдая все действующие правила: обязательное ношение защитных масок в общественных местах и на работе, соблюдая социальную дистанцию и уважая другие меры индивидуальной защиты.

В случае проблемных ситуаций звоните в консульскую службу посольства Республики Молдова по номеру: 380-44-521-22-79 или электронной почте: kiev@mfa.gov.md.

В исключительных случаях будет звонить телефонная линия посольства + 38 2016 068 384

Лидия ТКАЧ