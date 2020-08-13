«Молдовагаз» предлагает решение должникам

Из-за пандемии АО «Молдовагаз» несет серьезные убытки. По причине длительного периода карантина, жители страны не могли погасить старые задолженности. Помимо этого, за это время у многих появились новые долги.

Всем потребителям предоставлена возможность реструктурировать задолженность, накопленную во время ЧП, до конца августа. Мы прекрасно понимаем ситуацию, в которой оказалась страна, и поэтому стремимся проявить максимальную гибкость, - сообщил председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.

За период пандемии руководство предприятия не выдвигало требование о погашении долгов.

- Предприятие самостоятельно, задолго до соответствующего распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям, ввело мораторий на отключение потребителей за долги. Ему мы неукоснительно следовали весь период Чрезвычайного положения, - отметил Чебан.

Руководитель предприятия подчеркнул, что «Молдовагаз» является акционерным обществом, обязанным покрывать обязательства налогового и юридического плана, и не имеет право освобождать должников от уплаты задолженностей.

- Даже если бы мы могли пойти на этот шаг, соответствующие потери должны были бы быть включены в конечный тариф и, как следствие, это бы привело к его росту. В подобных ситуациях, по примеру других стран, решение о выдаче соответствующих компенсаций, в том числе и на оплату коммунальных услуг, входит в компетенцию центральных органов исполнительной власти, - пояснил Вадим Чебан.

Автор: Михаил Генчу