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Технологии
Дроны в Молдове - в нормы беспилотных полетов введены новые положения
13.08.2020

Орган гражданской авиации (ОГА) Молдовы уполномочен заявить. Ведомство ввело в законодательство две новые категории беспилотников — игровые и модельные дроны.

Теперь для полета этих двух видов дронов, которые поднимаются не выше 30 метров, не нужно разрешение ОГА. Также эти полеты не будут координировать диспетчерамы Moldatsa.

Игровые дроны по весу не должны превышать 250 граммов и должны летать на расстоянии не более 50 метров. А модельные дроны используют только в спортивных, развлекательных или тренировочных целях, оэтому их нельзя использовать в коммерческих целях и  перевозить на них товары.

В 2019 году ОГА закрепил в Авиационном кодексе обязанность владельцев дронов регистрировать беспилотники.

Подготовил Михаил Генчу


 
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