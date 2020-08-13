Кику назвал меры, которые спасут Молдову от засухи, – и это отнюдь не протесты

Фермеры не вправе блокировать трасы, нарушая права других налогоплательщиков.

Сегодня, 13 августа, премьер-министр Ион Кику побывал в Штефан-Водском районе, наиболее пострадавшем от засухи в этом году. Там глава правительства встретился с представителями местной администрации и протестующими сельхозпроизводителями.

- Район Штефан-Водэ оказался одним из самых пострадавших от засухи. Есть сельскохозяйственные угодья, которые не пощадил зной и в Каушанском районе. С руководством района Штефан-Водэ мы обсудили меры, которые может предпринять правительство для того, чтобы компенсировать ущерб, понесенный аграриями, - заявил Ион Кику.

Премьер назвал направления, которые необходимо развивать сельхозпроизводителям, чтобы минимизировать риски, связанные с засухой. Это, в первую очередь, ирригация и применение необходимых удобрений.

По словам Иона Кику, в следующем году приоритетом для правительства станет восстановление систем искусственного орошения в этих двух районах республики. Если этого не сделать, государству придется ежегодно изыскивать десятки миллионов леев на выплаты субсидий фермерам, чьи угодья постоянно страдают от засухи.

Согласно технической оценке правительства, для восстановления ирригационных систем в Молдове необходимо около 135 миллионов евро.

Премьер также отметил, что фермеры не вправе перекрывать трассы национального значения, нарушая тем самым права остальных граждан – налогоплательщиков, за счет которых им перечисляются субсидии из госбюджета.

- У каждого в Молдове есть право на протест, но нельзя подвергать дискриминации других граждан, для которых блокирование трасс представляет неудобство, - заявил Кику.

На следующей неделе в наиболее пострадавшие от засухи районы прибудут представители Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, чтобы более детально ознакомиться с ситуацией. Кроме того государственный секретарь профильного ведомства посетит села Штефан-Водского района.

Премьер рекомендовал участникам протестов как можно скорее обратиться в Национальное агентство по выплатам в сельском хозяйстве за финансовой помощью. Субсидии для фермеров будут выплачены из расчета порядка 1 000 леев за каждый пострадавший от засухи гектар полей, садов и плантаций.

С 2019 года по настоящее время в районе Штефан-Водэ Агентство по интервенциям в сельском хозяйстве инвестировала более 240 миллионов леев в различные области сельского хозяйства. Больше всего средств было направлено на приобретение сельхозтехники и оборудования - 96 производителей получили субсидии на сумму 13,2 млн леев.

Напомним, с начала недели в Молдове прошли сразу несколько протестов аграриев, требующих от властей страны субсидии на покрытие расходов, которые сельхозпроизводители понесли из-за продолжительной засухи. В акциях участвуют аграрии из Хынчештского, Унгенского, Каларашского, Ниспоренского, Кантемирского, Леовского, Каушанского, Новоаненского, Чимишлийского, Оргеевского и Штефан-Водского районов. Протестующие заявили, что, если руководство страны не выступит с конкретными предложениями, то они перекроют дороги.

Подготовил Михаил Генчу